- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Obradovic hedefi açıkladı!
24 Ocak 2017 , 10:40
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncu Ali Muhammed, THY Euroleague'in 19. hafta maçında karşılaşacakları Unics Kazan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Obradovic: "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz"
Rakiplerine büyük saygı duyduklarını ifade eden Zeljko Obradovic, "Sezonun ilk yenilgisini İstanbul'da onlara karşı almıştık. Buna rağmen iyi oynamaya devam etmek istiyoruz. Eğer kazanmak istiyorsak, son Euroleague maçımızdaki oyun seviyemizi tekrar ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Ali Muhammed: "Tamamen mücadeleye konsantre olacağız"
Unics Kazan maçıyla ile ilgili görüşlerini paylaşan Ali Muhammed ise şöyle konuştu:
"İlk maçı kendi evimizde kaybettiğimiz bir takıma karşı, önemli bir deplasman maçı daha oynayacağız. Mücadeleye tamamen konsantre olacağız ve her oyuncumuz, elinden gelenin en iyisini parkeye koyacak. Bunu yaptığımız zaman, Panathinaikos maçında olduğu gibi, yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok."
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar