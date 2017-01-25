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Avrupa'da Türk derbisi!
25 Ocak 2017 , 10:25
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank yarın derbi maçta karşılaşacak.
Ülker Sports Arena'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 6'sını kazanıp 13'nü kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 103-87 kazanmıştı.
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