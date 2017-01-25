Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» THY Avrupa Ligi

Avrupa'da Türk derbisi!

Tarih25 Ocak 2017 , 10:25

Yorum
Avrupa'da Türk derbisi!

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank yarın derbi maçta karşılaşacak. 

Ülker Sports Arena'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 6'sını kazanıp 13'nü kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 103-87 kazanmıştı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri