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Blatt: "Önümüze bakmamız gerekiyor"
26 Ocak 2017 , 00:07
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Anadolu Efes karşısında ikinci yarıda iyi savunma yapamadıklarını belirtti.
Aldığı galibiyetten dolayı Anadolu Efes'i tebrik eden Blatt, "Rakibimiz birkaç oyunu bizden daha iyi oynadı ve birkaç şut fazla soktu. Aradaki tek fark buydu. İkinci yarıda iyi savunma yaptığımızı söyleyemem. Wilbekin'ı aradık. Maçın başında sakatlandı. Takımın önemli bir parçası. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Bu maçı arkamızda bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor." diye konuştu.
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