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Darüşşafaka'nın rakibi Zalgiris!

Tarih26 Ocak 2017 , 10:29

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Darüşşafaka'nın rakibi Zalgiris!

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın İstanbul'da Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Volkswagen Arena'da saat 20.45'te başlayacak müsabaka TRT Spor ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Darüşşafaka Doğuş, geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 9 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor. Zalgiris ise 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kaunas'ta yapılan maçı Darüşşafaka Doğuş 83-80'lik skorla kazandı.

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