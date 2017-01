Galatasaray'dan Mahmutoğlu'na tepki!

Galatasaray Kulübü, Melih Mahmutoğlu'nun bu akşam oynanacak THY Euroleague maçı öncesi yaptığı açıklamaya resmi siteden tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nun bugün Euroleague'de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz.” denildi.

Melih Mahmutoğlu neler söylemişti?

“Maçın önemi belli. Biz de iyi durumdayız, iyi de gidiyoruz Euroleague’de. Derbi maçından da her zaman olduğu gibi galip ayrılmak istiyoruz. Ben yarın tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provakasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provakasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız. Seyircinin sadece bizim oyunumuzu desteklemesini istiyoruz. Fenerbahçe taraftarı büyüklüğünü gösterir yarın da derbi maçından her zamanki gibi galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz”