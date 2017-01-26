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Müthiş derbi Fenerbahçe'nin!

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasındaki Türk derbisinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank kozlarını paylaştı, büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 15 sayı geriden gelen sarı lacivertliler kazandı..

Tarih26 Ocak 2017 , 22:26

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Müthiş derbi Fenerbahçe'nin!

Fenerbahçe: 85 - Galatasaray Odeabank: 80

DETAYLAR AZ SONRA!

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