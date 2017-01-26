Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, önlerinde güçlü takımlara karşı oynayacakları 5 maç olduğunu dile getirerek, "Darüşşafaka Doğuş'a karşı maçın genelinde iyi oynasak da hücum ribauntlarında bazı sıkıntılar yaşadık. Bu önemli ve büyük bir problem. Hücumda iyi oynadık ve onların yüzdeli atışlar yapmalarına izin vermedik. Bu da bizim iyi savunma yaptığımızı gösteriyor. Önemli bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.