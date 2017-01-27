Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'nın Zalgiris takımına 69-66 yenildikleri maçta çok fazla basit hata yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, çok fazla serbest atış kaçırdıklarını belirterek, "Zalgiris'i tebrik ederim. Fırsatlar yakaladık ama günün sonunda böyle bir maçta bazı şeyleri yerine getirmek gerekir. Örneğin 9 serbest atış kaçırdık. Böyle bir maçta bunu kaldıramazsınız. Çok fazla basit hata yaptık. Değerli hücumları kullanamadık, bu da yenilgiye mal oldu. Toparlanmalı ve geri kalan 10 haftada gerekli galibiyetleri almalıyız." ifadelerini kullandı.

Blatt, Scottie Wilbekin'ın yokluğunu bu maçta aradıklarını ancak ABD'li oyuncunun olmadığı dönemde de maç kazanmaları gerektiğini kaydetti.

Jasikevicius: "Harika bir galibiyet aldık"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, harika bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

THY Avrupa Ligi'nde iki maç oynanan haftayı kayıpsız atlattıklarını vurgulayan Litvanyalı başantrenör, "Harika bir galibiyet aldık. Anahtar nokta, savunmadaki disiplinimizdi. Zaman zaman zihinsel düşüşler yaşadık ama müthiş bir efor sarf ettik. Olağanüstü bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.