Göksenin'den Melih'e tepki

Müthiş bir çekişmeye sane olan Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank maçının ardından atışmalar devam ediyor. Euro League maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 85-80 galip ayrıldığı maçın ardından Galatasaray'ın oyuncusu Göksenin Köksal sosyal medya hesabından açıklama yaparak Fenerbahçe'nin Milli oyuncusu Melih Mahmutoğlu'na tepki gösterdi.



