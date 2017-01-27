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Göksenin'den Melih'e tepki
27 Ocak 2017 , 01:56
Müthiş bir çekişmeye sane olan Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank maçının ardından atışmalar devam ediyor. Euro League maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 85-80 galip ayrıldığı maçın ardından Galatasaray'ın oyuncusu Göksenin Köksal sosyal medya hesabından açıklama yaparak Fenerbahçe'nin Milli oyuncusu Melih Mahmutoğlu'na tepki gösterdi.
Öncelikle bugün çok iyi oynayıp kazanamadığımız için Büyük Galatasaray Taraftarı'ndan özür dileriz. Melih Mahmutoğlu'nun bu ülkenin gururu Ergin Ataman ve benim hakkımda yaptığı üstü kapalı çıkar amaçlı açıklamaların ardından başta can kardeşim Ömer Saral olmak üzere bize destek olan bütün sevenlerimize teşekkür ederim ! #Repost @omersaral61 with @repostapp ・・・ İyi oku @melihmahmutoglu ! Maça saatler kala ''iyi arkadaşım'' dediğin insan için ''provokatör'' diye açıklama yapıp, kamuoyu'nun önüne atmak çıkarcılıktan başka birşey değildir. Herhangi bir olay olduğu zaman sen çıkış tüneline hiç koşmadığın hızla koşarsın. O atar bacak bacak üstüne, '' Gelin '' der ! Bu durum ''provokatörlük'' değil, dik duruşun göstergesidir ! @gokseninkoksal sizin yapmak isteyip yapamadıklarınızı aslan gibi yüreğiyle yapabilendir. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Ama Milli Takım'da beraber kaldığın ''oda arkadaşını'' binlerce insanın hedefi haline getirmek ne sana, ne kaptanlığını yaptığın takıma yakışır! Takım kaptanı olarak sana düşen yapıcı davranıp tarafları ve taraftarları yumuşatmaktır ( @sinanguler gibi )...He unutmadan... Bu sözlerin diğer hedefi @atamanergin 'dir ! Hala Milli Takım'ı çalıştırıyor olsaydı..Sen bu açıklamaları yapabilirmiydin ? Öyle bir yüreğe sahipmisin ? Tabiki değilsin...Kalp herkeste var, yürek başka birşey... #AslanHerYerdeAslan #GökseninKöksal #61
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