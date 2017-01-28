Ergin Ataman'dan Volkan açıklaması!

Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Volkan Demirel’in küfür nakaratı eklenen şarkıya eşlik etmesi konusunda Ergin Ataman, “Bunun altındaki başka şeylere bakmak lazım. Bu fanatizmi yaratanlar kulüp yönetimleri. Geçen yılki maçımızdan sonra çalınan müziği de (Çalgıcı karısı) Volkan Demirel çaldırmadı herhalde” dedi. Ataman ayrıca, "Volkan coşkusunu abartmış ve sınırı aşmış" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe’nin önceki gün Galatasaray’ı 85-80 yendiği basketbol derbisinin yankıları başka bir boyutta sürüyor.Maçın ardından Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Volkan Demirel’in, saha içinde eşlik ettiği şarkı ve bu şarkıya tribünlerden Galatasaray’a yönelik küfür eklenmesi ile Galatasaraylı Göksenin Köksal’ın bildirisi tartışılıyor.Her Fenerbahçe-Galatasaray maçının odaktaki ismi Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, salonda yaşananları ve bununla ilgili yorumunu Hürriyet’e anlatırken ilgi çekici ifadeler kullandı..

ŞAMPİYON GİBİ SEVİNDİLER

“BEN, maçın ardından Obradovic ve hakemleri tebrik edip gittim. Bu küfür olayını canlı olarak görmedim. Ancak daha sonra videodan izledik. Tabii ki bu maçta Fenerbahçe’yi zorladık. Onun için de neredeyse Euroleague şampiyonu olmuş gibi sevindiler. Maç bitimi, futbol takımı kaptanlarının görüntüsü bunun kanıtı. Coşkuyu paylaşabilirler. Bağlı bulundukları kulüp için her şeylerini ortaya koyabilirler. Ancak sınırlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hassas bir toplumdayız.”

VOLKAN COŞKUYU ABARTMIŞ

“Bence Volkan coşkusunu abartmış ve sınırını da aşmış. Çok da uzatılacak bir şey yok. Bu yeni değil. Geçen maç bitiminde çalınan müziği de unutmadık. (Çalgıcı karısı). O müziği de Volkan çaldırmadı herhalde. Bunun altındaki temel yerlere bakmak lazım. Fanatizm artık öyle boyutlara geldi ki, oyunculara da sıçramaya başladı. Bu çok tehlikeli. Bu fanatizmi yaratan da yönetimler. Ben Volkan’ın bu görüntülerinin bilinçli olduğunu düşünmüyorum. O coşku içinde bilinç altından çıkan bir hareket olarak görüyorum.”



MELİH’İN EFENDİLİĞİNE YAKIŞTIRAMADIM

Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu’nun, kendisi ve oyuncusu Göksenin Köksal’a yönelik açıklamalarına ise çok üzüldüğünü belirten Ergin Ataman, “Melih gibi düzgün, terbiyeli, efendi bir sporcunun milli takımdan arkadaşı ve eski milli takım hocasını ima etmesi her şeyden önce ayıp bir kere. Üzüldüm ve şaşırdım. Volkan için dediklerim burada da geçerli. Fanatizm oyunculara sıçramaya başladı” diye konuştu. Ataman, Göksenin’in, Melih’e ‘milli takım hocası Ergin Ataman olsa bunları diyebilir miydin’ demesine ise Ataman, “Orası beni ilgilendirmiyor” karşılığını verdi.

ABDİ İPEKÇİ’DE OLSA TARİHİ FARK YAPARDIK

15 sayı öne geçmelerine karşın Fenerbahçe’ye mağlup olmaları konusunda ise Ataman şunları söyledi:DİXON FAKTÖRÜ“Yenilmemizin nedenlerinden biri de psikolojik. 5 yıldır rakip sahada maç kazanamıyor olmamız, yorulmamız ve Fenerbahçe kadar kadro derinliğimizin olmaması gibi faktörleri sıralayabiliriz. Aynı zamanda saha avantajı ile Fenerbahçe’nin baskısından dolayı çok top kaybettik. Fenerbahçe de, ezeli rakibine karşı 15 sayı geriye düşünce ekstra efor sarfetti. Dixon’un kalitesi ve çok zor 2 üçlüğü ile maçı kaybettik. Bu basketbolu Abdi İpekçi’de oynasaydık, Maccabi maçının benzeri bir fark olurdu. Bu mücadele ile takım olarak şampiyonlukta olacağımızı gösterdik.”

‘VOLKAN’A DA MELO GİBİ CEZA VERİN’

Galatasaray Kulübü, Volkan Demirel ve Josef de Souza’nın, cezalandırılması talebiyle TFF Hukuk Müşavirliğine resmi başvurusunu dün yaptı. Galatasaray’a küfür ettikleri gerekçesi ile sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçeli 2 oyuncuya ceza verilmesi adına dilekçesini TFF’ye verdi.

2014’TE BENZERİ OLMUŞTU

Josef’in ‘periscope’taki sinkaflı ifadesi ve Volkan’ın basketbol maçının ardından Galatasaray’a küfür içeren tezahürata eşlik ettiği görüntüler, TFF’ dosyasında yer aldı. Galatasaray, dilekçesinde Felipe Melo’ya, 2014 yılında Twitter hesabında bir taraftarın mesajını paylaştığı için ceza verildiğini hatırlatıp 2 Fenerbahçeli oyuncu için de aynı yaptırımın uygulanmasını talep etti.

F.BAHÇE’NİN YANITINI BUGÜN YILDIRIM VERECEK

Galatasaray’dan gelen açıklamalar sonrası görüşlerini sorduğumuz Fenerbahçe cephesinden bir açıklama gelmezken, başkan Aziz Yıldırım’ın bugün konuyu ele alacağı öğrenildi. Buna göre, bugünkü Divan Kurulu toplantısında bir konuşma yapacak olan Yıldırım hem sarı kırmızılı kulübün son basketbol maçı ile ilgili şikayeti, hem de şikede kumpas ve transfer gibi konularda önemli açıklamalar yapacak. Yıldırım, Galatasaray deplasmanlarında yaşadıkları olayları da Divan üyelerine anlatacak.

İPEKÇİ’DEKİ SKORBORD ÖRNEĞİ

Fenerbahçeli taraftarların, Volkan Demirel’in eşlik ettiği şarkıya “K.. amman amman” diye ekleme yapmasına yönelik Galatasaray’ın tepkisine karşı sarı lacivertliler, 2014’teki derbiden sonra Abdi İpekçi Spor Salonu skorborduna yazılan yazıyı gündeme getirdi. Sarı lacivertliler, sosyal medya hesaplarından, Galatasaraylıların o maç sonrası skorborda “K...mu” diye yazarak açıkça küfür ettiğini belirterek, ezeli rakiplerini suçladı. Sarı kırmızılılar ise, söz konusu yazının kulüp tarafından değil, skorbord hizmetini dışarıdan satın aldıkları şirket tarafından yazıldığını ve kınadıklarını dile getirdi.



Kaynak : Fanatik