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Haftanın MVP'si Fenerbahçe'den!
28 Ocak 2017 , 16:03
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin pivotu Jan Vesely, 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, sezonun 20. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 20 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamlayan Çek pivot, iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda 8'de 4 isabetle oynadı.
Yunan ekibi Olympiakos'un basketbolcusu Khem Birch, 27 verimlilik puanıyla ikinci oldu. Kanadalı pivot, takımının Brose Bamberg'i 83-77 yendiği maçta 15 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.
Anadolu Efes'in oyun kurucusu Thomas Heurtel ise 27 verimlilik puanı almasına rağmen takımının CSKA Moskova'ya 80-77 yenilmesi nedeniyle üçüncü sırada yer aldı. Fransız oyuncu 24 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.
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