Perasovic: ''Kazanmayı hak ettiler''

Turkish Airlines Euroleague 20. hafta karşılaşmasında Rusya’nın CSKA Moskova takımına deplasmanda 77-80 mağlup olan Anadolu Efes’te baş antrenör Velimir Perasovic karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:

“Öncelikle CSKA Moskova’yı tebrik ederim. Kazanmayı hak ettiler. Maçın başından itibaren özellikle üçüncü çeyrekte oyunu çok iyi kontrol ettiler ve avantaj elde ettiler. Biz de mücadeleyi bırakmadık. Hep maçın içinde kalmaya çalıştık ve maçın sonuna kadar mücadele ettik.”