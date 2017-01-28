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Real Madrid kazanmasını bildi

Tarih28 Ocak 2017 , 00:58

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Real Madrid kazanmasını bildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Real Madrid kendi sahasında, EA7 Emporio Armani Milan'ı 94-89 yendi.

Madrid'deki Barclaycard Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 22–18 Real Madrid üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci devreyi 46-49 EA7 Emporio Armani Milan önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunmayla başlayan Real Madrid, bu periyodu 69-73 geride kapatmasına rağmen, müsabakadan 94-89 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri, 20 sayı atan Real Madrid takımının basketbolcusu Sergio Lull ile EA7 Emporio Armani Milan takımının oyuncusu Kruno Simon oldu.

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