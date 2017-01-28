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Real Madrid lider!

Tarih28 Ocak 2017 , 09:59

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Real Madrid lider!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 94-89 mağlup eden Real Madrid, 6'sı üst üste olmak üzere 15. galibiyetini elde ederek averajla liderliğini devam ettirdi.

Galatasaray Odeabank'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 85-80'lik skorla üstünlük kurarak 3'ü arka arkaya olmak üzere organizasyondaki 13. galibiyetini aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sıraya geriledi.

Konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 69-66 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde peş peşe 2, toplamda ise 10. kez sahadan mağlup ayrılmasına rağmen 8. sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-77 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 11. yenilgisini yaşayarak 9. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları, 2-3 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar

Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank: 85-80
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 72-66
Maccabi FOX (İsrail) - UNICS Kazan (Rusya): 60-52
CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 80-77
Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris (Litvanya): 66-69
Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 79-93
Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 83-77
Real Madrid (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 94-89

Puan durumu

  Takım AS  YS  Av 
1 Real Madrid  15   5  1738   1601   137 
CSKA Moskova  15  5  1751  1590  161
Olympiakos  14  6  1583  1487  96
Fenerbahçe  13  7  1544  1522  22
Kızılyıldız MTS  12  8  1497  1453  44
Baskonia  12  8  1619  1583  36
Panathinaikos Superfoods  11  9  1497  1473  24
Darüşşafaka Doğuş  10  10  1579  1581  -2
Anadolu Efes  9  11  1645  1657  -12
10  Zalgiris  8  12  1564  1613  -49
11  Barcelona Lassa  8  12  1447  1514  -67
12  Brose Bamberg  7  13  1578  1592  -14
13  UNİCS Kazan  7  13  1533  1609  -76
14  Maccabi FOX  7  13  1552  1641  -89
15  EA7 Emporio Armani Milan  6  14  1638  1756  -118
16  Galatasaray Odeabank  6  14  1597  1690  -93


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