Real Madrid lider!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 94-89 mağlup eden Real Madrid, 6'sı üst üste olmak üzere 15. galibiyetini elde ederek averajla liderliğini devam ettirdi.

Galatasaray Odeabank'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 85-80'lik skorla üstünlük kurarak 3'ü arka arkaya olmak üzere organizasyondaki 13. galibiyetini aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sıraya geriledi.

Konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 69-66 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde peş peşe 2, toplamda ise 10. kez sahadan mağlup ayrılmasına rağmen 8. sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-77 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 11. yenilgisini yaşayarak 9. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları, 2-3 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar

Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank: 85-80

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 72-66

Maccabi FOX (İsrail) - UNICS Kazan (Rusya): 60-52

CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 80-77

Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris (Litvanya): 66-69

Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 79-93

Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 83-77

Real Madrid (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 94-89

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