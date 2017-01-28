Tek bir yönetici bile gitmemiş!

Fenerbahçe'nin Ülker Arena'da 85-80'lik skorla kazandığı Euroleague maçı sonrası yaşananlar hala tartışılırken Galatasaray cephesinde taraftarın rahatsızlığı zirve yaptı.

Federasyon şikayet etmişlerdi

Volkan Demirel'in karşılaşma bitiminde Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratlarına katılmasının ardından Galatasaray yönetimi hukuki girişim başlatmıştı. Sarı-Kırmızılılar Volkan'ı ve daha önce sosyal medyada küfürlü ifadeler kullanan Josef de Souza'yı federasyona şikayet etmişti.

Aküzüm gitmemiş!



Yaşananlara tepki gösteren isimlerden biri de Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm'dü. Aküzüm, "Herkes haddini bilecek" diyerek, Volkan'ı hedef almıştı. Ancak Aküzüm'ün Ülker Arena'da olmadığı ortaya çıktı.



Can Topsakal bile yok!



Aküzüm'ün yanı sıra Galatasaray yönetiminden tek bir yöneticinin dahi Fenerbahçe deplasmanına gitmediği, hatta şube sorumlusu Can Topsakal'ın dahi takıma eşlik etmediği öğrenildi. Yönetimin böylesi kritik bir maçta takımı yalnız bırakması, tepki gördü. Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası koç Ergin Ataman'ın yalnız bırakılması da Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki görüyor.



Kaynak : Fanatik