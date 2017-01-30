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Euroleauge'de Ocak ayının MVP'si belli oldu!
30 Ocak 2017 , 19:24
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
Euroleague'de Ocak ayının MVP'si Kızıl Yıldız takımında forma giyen Ognen Kuzmic seçildi. 9.9 sayı, 6.9 rinbaunt ortalamalarına sahip Sırp pivot, Ocak ayında dikkat çekici bir performans sergilemişti.
Geçtiğimiz ayın MVP'si Brose Basket Bamberg takımından Nicolo Melli olmuştu.
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