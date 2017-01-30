Gigi Datome'den taraftara cevap geldi!

THY Euroleague'de CSKA Moskova karşısına çıkacak Fenerbahçe'de Gigi Datome'den taraftara maç öncesi cevap geldi.

Fenerbahçe’nin İtalyan yıldızı Gigi Datome ile bir taraftar arasında sosyal medya üzerinden ilginç bir diyalog yaşandı.

2 Şubat Perşembe günü CSKA Moskova ile karşılaşacak Fenerbahçe‘de Gigi Datome‘nin paylaştığı fotoğraf altına “CSKA maçına konsantre olmalısın” yorumu yapan ve profilinde mekatronik mühandisliği okuduğu yazan taraftara İtalyan oyuncu “Mekatronik mühendisliği hakkında tavsiyelerimi dinlemek ister misin” şeklinde cevap verdi.

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