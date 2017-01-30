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Yıldız skorer kadro dışı!

Tarih30 Ocak 2017 , 19:38

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Yıldız skorer kadro dışı!

AJANSSPOR

Euroleauge takımlarından Maccabi Fox Tel Aviv'in yıldız skoreri Sonmy Weems, WADA doping testine girmeyi reddettiği için kadro dışı kaldı.

10.2 sayı, 3.8 asist, 3.1 ribaunt ortalamalarına sahip Amerikalı forvet, takımın en önemli hücum opsiyonlarından biriydi.

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