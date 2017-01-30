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Yıldız skorer kadro dışı!
30 Ocak 2017 , 19:38
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
AJANSSPOR
Euroleauge takımlarından Maccabi Fox Tel Aviv'in yıldız skoreri Sonmy Weems, WADA doping testine girmeyi reddettiği için kadro dışı kaldı.
10.2 sayı, 3.8 asist, 3.1 ribaunt ortalamalarına sahip Amerikalı forvet, takımın en önemli hücum opsiyonlarından biriydi.
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