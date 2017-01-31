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McColum transferi yattı!
31 Ocak 2017 , 17:00
AJANSSPOR / Eyüp Yıldız
Uzun süreli sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin'in yerine bir oyun kurucu arayan Darüşşafaka Doğuş, McColum için transfer girişimlerinde bulunmuştu. Çin'de Beikong Fly Dragons takımında oynayan McColum, takımından en erken Şubat ayında ayrılabileceği için Darüşşafaka doğuş bu transferden vazgeçti. Öte yandan oyun kurucu arayşlarına devam eden Daçka, Euroleage'de oynatabileceği statüde bir oyuncu arayışına davam ediyor.
Bunun yanı sıra Galatasray Odeabank da birinci önceliği olan 4 numaralı pozisyon için transferde bulunamazsa, Şubat ayı sonunda Errick McColum ile transfer görüşmelerine başlayacak. Ayrıca Galatasaray, Errick McColum'a gelecek sezon için de sözleşme öneriyor.
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