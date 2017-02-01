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2 yıldız dev karşılaşmada yok!
01 Şubat 2017 , 23:32
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CSKA Moskova'nın maç kadrosuna yıldız oyuncuları Milos Teodosic ve Victor Khryapa sakatlık nedeniyle alınmadı.
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler; 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Moskova ise 15 galibiyet, 5 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
(Hürriyet)
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