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Daçka İtalya'da galibiyet arıyor!
01 Şubat 2017 , 10:42
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Milano kentindeki Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma BeIN Sports 3 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligin son iki haftasında sırasıyla Anadolu Efes ile Litvanya'nın Zalgiris takımına mağlup olarak önemli bir avantajı kaçıran Darüşşafaka Doğuş, 10'ar galibiyet ve mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.
Son maçında İspanya'nın Real Madrid takımına deplasmanda 94-89 yenilen EA7 Emporio Armani Milano'nun ise lige 6 galibiyeti ve 14 mağlubiyeti bulunuyor.
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