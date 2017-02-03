Ataman yedeklerden şikayetçi

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Panathinaikos Superfoods'a 84-79 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, iyi basketbol oynadıklarını ve Türkiye'de lig şampiyonluğunu hedeflediklerini söyledi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "İyi basketbol oynuyoruz. Her Avrupa Ligi takımıyla başa baş oynuyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe'ye son topta kaybettik. Kızılyıldız maçını ve bu akşamki maçı iyi basketbola rağmen kaybettik. Hedefimiz, oyunumuzu sürdürüp ligde şampiyonluk olacak." diye konuştu.

Panathinaikos Superfoods karşısında kenardan yeteri kadar destek alamadıklarını vurgulayan Ataman, "Maça çok iyi başladık. Son maçlarda oynadığımız gibi savunma ağırlıklı, hücumda iyi top çevirerek ilk periyodu 24-18 önde bitirdik. İlk beşte başlayanlar yoruldu. Kenardan yeteri kadar destek alamadık. Rakibimizde ise tam tersine, kenardan gelen oyuncular ciddi katkı verdiler ve maça ortak oldular." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ekibinin zor atışları sayıya çevirdiğini anlatan tecrübeli başantrenör, "16 üçlük Panathinaikos Superfoods için ciddi bir rakam. Çok zor atışları soktular. Biz çok top kaybı yaptık. Sinan Güler gününde değildi. Oyun kurucu pozisyonunda onlara yenildik. Böyle olunca da kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

Maçın hakemlerini beğenmediğini belirten Ataman, "Üçüncü periyodun sonunda Luigi Lamonica'nın çaldığı üçlük faul THY Avrupa Ligi seviyesinde olmayacak bir fauldü. Şanssız bir düdük oldu. Maç genelinde de hakemlerin iyi olduğunu söyleyemem." şeklinde konuştu.

- Panathinaikos Superfoods cephesi

Kulübün kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir galibiyet aldıklarını belirten Panathinaikos Superfoods Başantrenörü Xavi Pascual ise şunları söyledi:

"Galatasaray Odeabank son maçlarda iyi oynuyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Galatasaray Odeabank büyük bir avantaj yakalamıştı ama adım adım geldik ve oyunu değiştirdik. Ergin Ataman'ı tebrik ederim."