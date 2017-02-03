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Barcelona Lassa'ya Amerikalı guard!

Tarih03 Şubat 2017 , 13:11

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Barcelona Lassa'ya Amerikalı guard!

AJANSSPOR

Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunlarıyla boğuşan Barcelona Lassa, Amerika D-Leauge ekiplerinden Rhode Island'ın oyuncusu Xavier Munford’u kadrosuna kattı.

Point Guard pozisyonunda oynayan Munford, skora katkı konusunda potansiyeli yüksek bir oyuncu.

Amerikalı oyun kurucu, bu sezon 18.5 sayı, 4.8 ribaunt ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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