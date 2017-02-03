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Daçka, Milano'da büyük farkı koruyamadı!

Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaştı. Daçka karşılaşmadan 89-87 mağlup ayrıldı.

Tarih03 Şubat 2017 , 00:23

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Daçka, Milano'da büyük farkı koruyamadı!

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