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Galatasaray iyi başladı kötü bitirdi!
03 Şubat 2017 , 21:35
Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinaikos Superfoods: 84
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya)
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 11, Micov 14, Schilb 14, Göksenin Köksal 5, Pleiss 15, Tyus 7, Daye 2, Diebler 11, Fitipaldo
Panathinaikos Superfoods: Calathes 10, Feldeine 15, Gabriel 5, Gentile, Bourousis 8, Singleton 15, Nichols 3, Rivers 8, James 18, Pappas 2, Fotsis, Charalampopoulos
1. Periyot: 24-18
Devre: 40-43
3. Periyot: 64-68
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibine 84-79 yenildi.
Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde 15. kez mağlup olurken, Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, peş peşe bulduğu sayılarla 4. dakikayı 10-3 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip sert savunmasıyla kolay sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında 7. dakikada farkı 10 sayıya (19-9) çıkardı. Konuk ekip, Bourousis ve Gabriel ile farkı eritmeye çalışırken, sarı-kırmızılılar ilk periyodu 24-18 önde bitirdi.
İkinci periyotta savunma üstünlüğünü kaybetmeye başlayan Galatasaray Odeabank, hücumda da zorlandı. Panathinaikos Superfoods ise James ve Singleton'un sayılarıyla oyunu lehine çevirmeyi başardı. Yunan ekibi, 13-0'lık bir seri sonunda 34-31 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin çabalarına rağmen Panathinaikos Superfoods soyunma odasına 43-40 üstün gitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Panathinaikos Superfoods, dış atışlardan etkili oldu. Feldeine ve James ile skor bulan Yunan ekibi 24. dakikada farkı 10 sayıya (44-54) çıkardı. Galatasaray Odeabank, Schilb ve Diebler ile aynı şekilde dış atışlardan rakibine karşılık verdi ve periyotta son dakikaya girilirken farkı 3 sayıya (62-65) indirdi. Panathinaikos Superfoods, son çeyreğe de 68-64 üstün girdi.
Son periyotta dış şutlara yönelen Galatasaray Odeabank, sayı bulmakta zorluk çekti. Hücumda beklenmedik top kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı ekip karşısında Yunanistan temsilcisi, skor avantajını korumayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip 35. dakikaya 77-66 önde girdi. Galatasaray Odeabank kısa süre içinde yakaladığı 6-0'lık seriyle maça ortak olsa da Panathinaikos Superfoods, tekrar oyuna ağırlığını koydu ve müsabakadan 84-79 galip ayrıldı.
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