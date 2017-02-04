Efes, Kızılyıldız'a sahayı dar etti!

Kızılyıldız MTS: 72 - Anadolu Efes: 86

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Clemens Fritz (Almanya)

Kızılyıldız MTS: Mitrovic 6, Simonovic 17, Jenkins 13, Jovic 2, Kuzmic 4, Lazic 1, Bjelica 12, Wolters 12, Guduric 5, Thompson, Dobric

Anadolu Efes: Brown 20, Cedi Osman 6, Granger 6, Paul 3, Dunston 16, Heurtel 12, Can Maxim Mutaf, Thomas 17, Honeycutt 2, Doğuş Balbay, Kirk 4

1. Periyot: 20-16

Devre: 36-47

3. Periyot: 52-61

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 86-72 yendi.

Anadolu Efes ligdeki 10. galibiyetini alırken, Kızılyıldız MTS üst üste 7 maç kazanmasının ardından bu hafta ligdeki 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sezonun ilk yarısındaki maçta iç sahada rakibini yenen Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmaya hızlı başlayarak Brown'un sayılarıyla 5-2 öne geçti. Sonraki̇ bölümde Kızılyıldız MTS'nin sert savunması karşısında Anadolu Efes sayı bulmakta zorlanırken, aldığı hücum ribauntlarıyla etkili olan Sırbistan temsilcisi, Mitrovic ile sayılar üreterek ilk periyodu 20-16 önde kapadı.

Heurtel'in oyuna girmesiyle etkili hücum organizasyonları yapan ve üst üste top çalmalarla rakibinin direncini kıran Anadolu Efes, Granger ve Paul'un 3 sayılık atışlarının da yardımıyla 15-0'lık seri yakaladı ve çeyreğin son dakikasında 45-34'lük üstünlük sağladı. Kızılyıldız MTS, pota altından Wolters ve Simonovic ile bulduğu sayılarla rakibine cevap vermeye çalışsa da Anadolu Efes soyunma odasına 47-36 önde gitti.

Hızını kesmeyen Anadolu Efes, Dunston, Heurtel ve Brown'un sayılarla üçüncü periyotta 22. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 38-56. Jenkins ile sayılar bulan Kızılyıldız MTS, Anadolu Efes'in hatalı hücum tercihlerinden faydalanarak 12-0'lık seri yakaladı ve 28. dakikada skoru 50-56'ya getirdi. Toparlanan Anadou Efes, savunmasını sertleştirerek final periyoduna 61-52 üstün girdi.

Son periyotta Brown ve Cedi Osman'ın da skora katkısıyla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes, mücadeleden 86-72 galip ayrıldı.