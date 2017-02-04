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Haftanın MVP'si Derrick Brown
04 Şubat 2017 , 15:19
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Anadolu Efes
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Derrick Brown, 21. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanının sahibi oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 86-72 mağlup ettiği karşılaşmada 33 verimlilik puanıyla oynayan Brown, sezonun 21. haftasında MVP ödülüne layık görüldü. ABD'li forvet, ligin 10. haftasında da en değerli oyuncu seçilmişti.
Karşılaşmayı 20 sayı, 11 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamlayan 29 yaşındaki basketbolcu, iki sayılık atışlarda 15'te 8, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.
Yunan ekibi Olympiakos'tan Erick Green 31 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, takımının UNICS Kazan'ı 90-75 yendiği maçta 25 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic ise 30 verimlilik puanı ile üçüncü sırayı aldı. 17 yaşındaki oyun kurucu, Real Madrid'in Baskonia'yı 79-71 yendiği maçta 16 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadı.
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
- Anadolu Efes
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