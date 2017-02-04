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"Obradovic'e karşı çaresiz kaldı"
04 Şubat 2017 , 11:58
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Fenerbahçe’nin CSKA Moskova’yı bu sezon ikinci kez yenmesi Rus basınında geniş yankı uyandırdı.
Sport Express, “F.Bahçe’ye üst üste kaybeden CSKA için tam bir başarısızlık oldu. Acı dolu tecrübede İtoudis, eski patronu Obradovic’e bir kez daha kaybetti” diye yazdı.
Sports. ru, İtoudis’i NCAA’deki kontrol delisi coachlara benzeterek, “Yunan coach, Obra karşısında özellikle üçüncü çeyrekte çaresiz kaldı” yorumunu yaptı. Sovsport.ru sitesi ise “İtoudis’in, eski öğretmeni Obradovic ile baş etmesi hala kolay değil” dedi.
Kaynak : Htspor
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