Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» THY Avrupa Ligi

Euroleague'de şampiyonluk oranları!

Tarih06 Şubat 2017 , 14:47

Yorum
Euroleague'de şampiyonluk oranları!

Turkish Airlines Euroleague'de son güncel şampiyonluk oranları belli oldu.

İşte o oranlar:

2.70 CSKA
3.20 F.Bahçe
3.20 Real Madrid
7.50 Olympiakos
14.00 Panathinaikos
27.50 Anadolu Efes

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri

me