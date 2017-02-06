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Euroleague'de şampiyonluk oranları!
06 Şubat 2017 , 14:47
Turkish Airlines Euroleague'de son güncel şampiyonluk oranları belli oldu.
İşte o oranlar:
2.70 CSKA
3.20 F.Bahçe
3.20 Real Madrid
7.50 Olympiakos
14.00 Panathinaikos
27.50 Anadolu Efes
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