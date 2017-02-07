Muratbey Uşak'ın rakibi Oradea!

Muratbey Uşak Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Romanya'nın CSM Oradea takımı ile karşı karşıya gelecek.

Oradea kentindeki Antonio Alexe Arena'da yapılacak mücadele TSİ 19.15'te başlayacak.

Takımın genel menajeri Fatihan Erdoğan, yaptığı açıklamada, iç sahadaki ikinci maç öncesi avantajlı bir skor arayacaklarını ifade ederek, "Ülkemizi yurt dışında temsil ettiğimiz her maç bizim için önemli. İlk sekize kalmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ancak biz de çok istekliyiz. Savunmada istediğimiz sertlikte mücadele edebilirsek yarınki maçı kazanırız. İki maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.