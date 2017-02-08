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Euroleague 22. hafta yayın programı

Tarih08 Şubat 2017 , 16:25

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Euroleague 22. hafta yayın programı

Turkish Airlines Euroleague'de 22. hafta yayın programı belli oldu.    

9 Şubat Perşembe

19:00 Unics Kazan-Real Madrid (beIN Sports 2)

20:30 Anadolu Efes-EA Milano (beIN Sports 3)

21:00 CSKA-Kızılyıldız (beIN Sports 2)

22:15 Panathinaikos-Brose Baskets (TRT Spor)

10 Şubat Cuma

20:00 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe (beIN Sports 3)

23:00 Barcelona-Galatasaray OB (TRT Spor-beIN Sports 3)

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