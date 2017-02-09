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Avrupa'da Türk kapışması!
09 Şubat 2017 , 10:39
THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Türk derbisinde yarın Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak zorlu maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
Ligde son 3 haftada aldığı yenilgilerle bir anda play-off potasının dışına çıkan Darüşşafaka Doğuş, derbide sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Geride kalan 21 haftada 10 galibiyet, 11 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, 9. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ise rakibinin aksine son maçlarda gösterdiği iyi performansla ön plana çıktı. Geçen hafta son şampiyon CSKA Moskova'yı 77-71'le geçen sarı-lacivertliler, son 4 maçından da galibiyete ayrıldı. Bu sezon Avrupa'da 5 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, hem bunu başarmak hem de çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 21 haftalık periyotta 14 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.
Avrupa'da 4. randevu
Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde birbirlerine 4. kez rakip olacak.
İki takım arasında oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2, Darüşşafaka Doğuş ise 1 galibiyet elde etti. Yeşil-siyahlılar, rakibi karşısında tek galibiyetini bu sezon deplasmanda 71-64'lük skorla elde etti.
Sloukas'ın hedefi 1000. sayı
Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, rakip potaya 10 sayı daha atması durumunda Avrupa Ligi'nde 1000 sayı barajına ulaşacak.
Avrupa Ligi'nde 7. sezonunu geçiren Sloukas, bugüne dek 145 maçta 990 sayı kaydetti. Tecrübeli basketbolcu ayrıca 5 asist daha yapması durumunda 400. asistine imza atacak. Sarı-lacivertlilerde bu alanda Ali Muhammed 5 asistle 200., Bogdan Bogdanovic ise 6 asistle 300. asistini yapmak için mücadele edecek.
Avrupa Ligi'nde 2. sezonunu geçiren sarı-lacivertli basketbolcu Ekpe Udoh da Darüşşafaka Doğuş karşısında 2 blok yapması durumunda, bu organizasyondaki blok sayısını 100'e çıkaracak.
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