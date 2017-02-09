Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» THY Avrupa Ligi

Galatasaray Barcelona deplasmanında..

Tarih09 Şubat 2017 , 10:30

Yorum
Galatasaray Barcelona deplasmanında..

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşılaşacak. 

Palau Blaugrana Spor Salonu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, BeIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ligde yaptığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. 

Son 6 müsabakasından 5'ini yitiren Barcelona Lassa ise 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. 

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 78-64'lük skorla kazanmıştı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri

ih