- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray Barcelona deplasmanında..
09 Şubat 2017 , 10:30
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşılaşacak.
Palau Blaugrana Spor Salonu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, BeIN Sports 3 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Ligde yaptığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.
Son 6 müsabakasından 5'ini yitiren Barcelona Lassa ise 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 78-64'lük skorla kazanmıştı.
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
YORUM EKLE
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar