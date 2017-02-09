Perasovic: ''İkinci yarıda kendimizi gösterdik''

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Velimir Perasovic, THY Avrupa Ligi'nde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yendikleri maçın özellikle ikinci yarısında iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, maçın ilk yarısında kötü oynadıklarını dile getirerek, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen rakibin kontrolünde geçti. İkinci yarıda kendimizi gösterdik. Kazandığımız için mutluyum ama play-off için değiştirmemiz gereken birçok şey var." dedi.

Perasovic, müsabakanın başında kaçırdıkları basit şutlardan sonra oyuncularında mental düşüş yaşandığını vurgulayarak, "Farkın açılmasıyla bu düşüş devam etti. İkinci yarıda yaptığımız iyi savunmayla geri döndük. Burada Doğuş Balbay'ın sergilediği agresif oyunun da payı oldu. Bu şekilde oynarsak, kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Velimir Perasovic, İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili olarak, "Kupada ilk maçtan itibaren hepsine final gözüyle bakıyoruz. Fenerbahçe de Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri." ifadelerini kullandı.

Repesa: "Başladığımız gibi bitiremedik"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Jasmin Repesa, maçın ilk yarısındaki etkili performanslarını ikinci yarıya taşıyamadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını anlatan Repesa, "Kazanmaya bu kadar yakınken kaybetmek bizim için çok acı. Maça çok iyi başladık ama ne yazık ki başladığımız gibi bitiremedik. Üçüncü periyotta çok zorlandık. İlk yarıdaki performansımızı ikinci yarıya yansıtamadık. Ligde play-off şansımızın çok olduğunu söyleyemem ama savaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.