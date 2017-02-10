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Barça'daki kötü gidiş cezayı getirdi!
10 Şubat 2017 , 20:27
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- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
İspanya'nın Barcelona Lassa Basketbol Takımı, kötü performans gerekçesiyle oyunculara ve antrenörlere 5 biner avro para cezası verdi.
Barcelona Kulübü tarafından yapılan açıklamada, basketbol şubesi ve Yunan başantrenör Georgios Bartzokas'ın ortak kararıyla verilen para cezasının tüm takımı ve teknik heyeti kapsadığı bildirildi.
Bu sezon oynadığı toplam 41 maçta 19 kez sahadan mağlup ayrılan Barcelona Lassa, 2001'den bu yana en kötü dönemini yaşıyor.
İspanya Birinci Basketbol Ligi'nde (Liga Endesa) yaşadığı 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Katalan temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 21 maçın 8'ini kazanıp 13'ünü kaybetti. Barcelona Lassa, İspanya Süper Kupası'nda ise yarı finalde Real Madrid'i yenmesine rağmen finalde Gran Canaria'ya mağlup oldu.
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