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Blatt'tan yardımcılara övgü!
10 Şubat 2017 , 22:46
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe gibi üst düzey bir takım karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Blatt, 72-65 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça sadece 3 gün gibi kısa bir sürede hazırlandıklarını belirterek, "Çok üst düzey bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Hazırlanmak için 3 günümüz vardı. Yardımcılarım da farklı konuların üzerinde durup harika bir iş çıkardılar." dedi.
Sakatlıklar yüzünden zor bir süreçten geçtiklerini anlatan ABD'li başantrenör, "Scottie Wilbekin'ı sakatlıktan dolayı kaybetmiştik. Bir oyuncu kaybettiğinizde buna karşı çözüm üretmelisiniz ve bir çıkış bulmalısınız. Bunu bugün başardık. Clyburn yaklaşık bir aydır el sakatlığıyla oynuyor. Başka bir oyuncu muhtemelen oynamazdı. Eski oyununa döndü ve bugün sahada müthiş bir performans sergiledi." şeklinde konuştu.
Blatt, Luke Harangody'nin az süre almasıyla ilgili gelen bir soruya ise ilginç bir cevap vererek, "Harangody son maçlarda kötüydü. Maçta bugün Zizic ve Furkan Aldemir'i kullandık. Albert Einstein'ın bir söz vardır, 'Aynı hatayı defalarca yapıp aynı sonucu almak akıl dışıdır'. Maçta bugün Furkan ve Zizic'i deneyerek sonuç aldık." diyerek sözlerini tamamladı.
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