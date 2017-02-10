Euroleague'e Kısa Bir Ara...

THY Avrupa Lig'inde 22. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek. Yenilenen statüsü nedeniyle yoğun bir fikstüre giren Euroleague'de önümüzdeki hafta maç oynanmayacak. 23. hafta karşılaşmaları ise 23-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Euroleague'in yanı sıra Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nde de 18. hafta sonunda maçlara 1 hafta ara verilecek. 19. hafta maçları ise 25 Şubat'ta başlayacak.

Verilen arada ise İntegral Forex Türkiye Kupası maçları oynanacak 15-19 Şubat tarihlerinde Ankara Spor Salonunda tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda ilk tur eşleşmeleri şöyle;

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR - PINAR KARŞIYAKA

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN - BANVİT

GALATASARAY ODEABANK - DARÜŞAFAKA DOĞUŞ