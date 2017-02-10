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Euroleague'e Kısa Bir Ara...
10 Şubat 2017 , 16:29
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
THY Avrupa Lig'inde 22. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek. Yenilenen statüsü nedeniyle yoğun bir fikstüre giren Euroleague'de önümüzdeki hafta maç oynanmayacak. 23. hafta karşılaşmaları ise 23-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Euroleague'in yanı sıra Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nde de 18. hafta sonunda maçlara 1 hafta ara verilecek. 19. hafta maçları ise 25 Şubat'ta başlayacak.
Verilen arada ise İntegral Forex Türkiye Kupası maçları oynanacak 15-19 Şubat tarihlerinde Ankara Spor Salonunda tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda ilk tur eşleşmeleri şöyle;
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR - PINAR KARŞIYAKA
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN - BANVİT
GALATASARAY ODEABANK - DARÜŞAFAKA DOĞUŞ
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- THY Avrupa Ligi
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