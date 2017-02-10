Galatasaray Barcelona deplasmanında!

Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi 22. hafta karşılaşmasında Barcelona'ya konuk oluyor. Ligde 6 galibiyeti bulunan sarı kırmızılılar son haftalarda yükselen performansını sürdürmek ve zorlu mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor.

THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısında Abdi İpekçi'de oynanan mücadeleyi Ergin Ataman'ın öğrencileri Sinan Güler ve Blake Schilb'in etkili oyunuyla 78-64 kazanmıştı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Emir Preldzic'in ise bu karşılaşmada forma giymesi beniyor.

Palau Blaugrana oynanacak mücade saat 23.00'da TRT SPOR'dan naklen yayınlancak.