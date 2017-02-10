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"İlk çeyrek hariç kötüydük"
10 Şubat 2017 , 22:48
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Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, ilk çeyrek dışında kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.
Darüşşafaka Doğuş'un daha iyi oynayarak hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini anlatan Sırp başantrenör, "Savunmada çok sert oynadılar. Hücum açısından da bireysel özelliklerini kullandılar. İlk çeyrek dışında bizim için kötü bir maçtı. Rakibimiz savunmada çok agresif oynuyor. Bu yüzden onları yenmek istiyorsanız takım gibi oynamanız lazım. Kesinlikle maça hazırlanma şeklimizle oynama şeklimiz çok farklıydı. Bunun üzerine analiz yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.
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