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''Galatasaray, Palau'yu dinamitledi''
11 Şubat 2017 , 12:07
Galatasaray Odeabank'ın THY Euroleague 22. hafta maçında, FC Barcelona Lassa'yı Palau Blaugrana’da mağlup etmesi İspanyol basınında da yankı buldu.
İspanyol Sport Gazetesi karşılaşmayı, "Galatasaray, Palau'yu dinamitledi" manşeti ile okuyucularına duyururken, sarı-kırmızıların oyununa dikkat çekti.
Galatasaray Odeabank, Barcelona karşılaşmasından 62-69 galip ayrılarak bu sezon Euroleague’deki ilk deplasman galibiyetini elde etmişti.
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