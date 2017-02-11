Galatasaray'dan deplasman siftahı!

Galatasaray Odeabank, THY EuroLeague'de 22. hafta maçında FC Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Palau Blaugrana’da oynanan karşılaşmadan 62-69 galip ayrılarak EuroLeague’de yedinci galibiyetini elde etti.

Galatasaray Odeabank maça Bruno Fitipaldo – Sinan Güler - Blake Schilb - Vladimir Micov - Tibor Pleiss beşiyle başlarken FC Barcelona Lassa ise Tyrese Rice – Petteri Koponen – Stratos Perperoglu – Aleksandar Vezenkov – Ante Tomic beşiyle parkedeydi.

Sakatlığını atlatan Emir Preldzic, Barcelona Lassa karşısında süre aldı.

Karşılaşmada ilk sayılar Tibor Pleiss’ın hücum ribaundunun ardından pota altından ürettiği basket ile geldi (0-2). Üst üste hücumlardan boş dönen sarı kırmızılılar rakibine savunmada arka arkaya fauller yaparak çizgiye gitmesini önleyemedi. Üç dakikalık bölümde tempo düşerken bu bölümü Barcelona 7-2 önde geçti. Micov’un orta mesafeden bulduğu basketle skor 9-4’e gelirken ilk çeyreğin bitimine 04:26 kala televizyon molasına bu skorla girildi. Mola dönüşünde de oyun temposu yavaş ilerlerken son iki dakikaya 15-8 Barcelona Lassa’nın üstünlüğüyle girildi. Son bölümde karşılıklı sayılar geldi ve ilk çeyrek 16-10 Barcelona’nın üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci çeyreğe iyi giren taraf Galatasaray Odeabank oldu. Tyus ve Schilb ikilisiyle üst üste skor üreten sarı kırmızılılar iki dakikada skoru 16-15’e getirdi. Jon Diebler ile ilk üçlüğünü bulan sarı-kırmızılılar ikinci çeyreğin bitimine 06:20 kala skoru 18-18’e getirdi. Hücumda istediği gibi topu yönlendiren sarı kırmızılılar savunmada da agresifleşerek oyunun kontrolünü eline aldı. Alex Tyus’un pota altında etkinliğiyle Galatasaray son dört dakikaya 20-22 önde girdi. Bu bölümde Barcelona adına Koponen üst üste üç sayılık basketler son 30 saniyeye 28-24 önde girdi. Son bölümde Sinan Güler’in turnike basketiyle fark 2’ye indi ve ilk yarı bu sonuçla noktalandı (28-26).

İlk yarı sonunda en skorer isim sarı-kırmızılar adına kaydettiği 7 sayıyla Alex Tyus olurken Barcelona Lassa’da Aleksandar Vezenkov ilk yarıyı 10 sayıyla tamamladı.

Üçüncü çeyreğe de üç sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdelerle oynamaya devam eden iki ekipten Barcelona dört dakikada 36-28 öne geçti. Bu bölümde oyun temposu yükselirken karşılıklı gelen basketlerle son dört dakikaya 43-37 Barcelona’nın üstünlüğüyle girildi. Alex Tyus 11 sayıyla çift hanelere çıkan ilk isim oldu. Diebler – Schilb ikilisiyle hücumda kıpırdanan Cimbom arka arkaya üçlükler bularak son bir dakikaya 45-43 geride girdi. Barcelona bu bölümde molasına başvurdu. Moladan karşılıklı basketlerle dönüldü ve final periyoduna 50-45 Barcelona önde girdi.

Dördüncü çeyrekte sarı-kırmızılılar Blake Schilb’in arka arkaya basketleriyle 52-56 öne geçti. Bu bölümler başa baş mücadeleye sahne oldu. Son üç dakikaya girilirken skorda 57-58 önde olan Galatasaray bu andan itibaren müthiş savunmasıyla Barcelona’ya geçit vermedi. Diebler – Tyus ikilisiyle son bölümlere ağırlığını koyan sarı kırmızılılar maçın bitimine bir buçuk dakika kala skoru 59-64’e getirdi ve Barcelona’ya molayı aldırdı. Mola dönüşünde rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Galatasaray Odeabank karşılaşmadan 62-69 galip ayrılarak bu sezon EuroLeague’deki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Çeyrek sonuçları:

1. Çeyrek: 16-10

2. Çeyrek: 12-16 (28-26)

3. Çeyrek: 22-19 (50-45)

4. Çeyrek: 12-24 (62-69)

İSTATİSTİKLER

Emir Preldzic 1 asist,

Vladimir Micov 8 sayı – 5 ribaund – 2 asist,

Bruno Fitipaldo 4 sayı – 2 ribaund,

Alex Tyus 19 sayı – 9 ribaund – 1 asist,

Blake Schilb 16 sayı – 9 ribaund – 5 asist,

Tibor Pleiss 2 sayı – 2 ribaund – 1 asist,

Austin Daye 2 sayı – 3 ribaund - 1 asist,

Sinan Güler 2 sayı – 6 ribaund – 2 asist,

Jon Diebler 14 sayı – 1 ribaund – 2 asist,

Göksenin Köksal 2 sayı – 1 ribaund – 1 asist