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Real Madrid liderliğini sürdürdü!

Tarih11 Şubat 2017 , 11:07

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Real Madrid liderliğini sürdürdü!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından İspanya temsilcisi Real Madrid liderliğini sürdürdü.

Deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımını 81-77 mağlup ederek üst üste 8. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 17'ye çıkararak liderliğini devam ettirdi.

Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 72-65 mağlup olarak organizasyonda 8. yenilgisi aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Darüşşafaka Doğuş ise 11. galibiyetini elde ederek 9. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes, evinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 90-86 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligdeki 11. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sırada yer aldı.

İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 69-62'lik skorla geçen Galatasaray Odeabank, organizasyondaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım ligdeki 7. maçını kazanarak averajla 14. sıraya yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları 23-24 Şubat'ta oynanacak.

Sonuçlar

UNICS Kazan (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 77-81
Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 90-86
CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 102-80
Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 85-84
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 81-72
Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe: 72-65
Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 73-64
Barcelona Lassa (İspanya) - Galatasaray Odeabank: 62-69

Puan durumu

                Takım  G   M   AS   YS   Av 
1 Real Madrid  17   5  1898  1749   149 
CSKA Moskova  16  6  1924  1747  177
Olympiakos  16  6  1746  1626  120
Fenerbahçe  14  8  1686  1665  21
Panathinaikos Superfoods   13  9  1662  1624  38
Kızılyıldız MTS   12  10  1649  1641  8
Baskonia  12  10  1774  1747  27
Anadolu Efes  11  11  1821  1815   6
Darüşşafaka Doğuş  11  11  1738  1735  3
10  Zalgiris  9  13  1717  1771  -54
11  Brose Bamberg  8  14  1740  1748   -8
12  Barcelona Lassa  8  14  1594  1672  -78
13  Maccabi FOX   8  14  1712  1815  -103
14  Galatasaray Odeabank   7  15  1745  1836  -91
15  UNICS Kazan   7  15  1685  1780  -95
16  EA7 Emporio Armani Milan   7  15  1813  1933  -120
 


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