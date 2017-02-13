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Euroleague'de şampiyonluk oranları!

Tarih13 Şubat 2017 , 17:01

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Euroleague'de şampiyonluk oranları!

Turkish Airlines Euroleague'de son güncel şampiyonluk oranları belli oldu.

İşte o oranlar:

2.75 CSKA

3.10 Real Madrid

3.30 F.Bahçe

7.50 Olympiakos

10.00 Panathinaikos

27.50 Anadolu Efes

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