- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Brose Bamberg Zisis'in sözleşmesini uzattı
16 Şubat 2017 , 12:20
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Brose Bamberg, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Yunan oyuncu Nikolaos Zisis'in sözleşmesini 2019'a kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör Zisis'in iki yıl daha sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.
THY Avrupa Ligi'nde 22 maçta 8 galibiyetle 11. sırada bulunan Brose Bamberg'in formasını 2015'ten beri giyen Zisis, bu sezon Avrupa Ligi'nde 7,7 sayı ortalamasıyla oynuyor. Daha önce AEK, CSKA Moskova, UNICS Kazan formaları da giyen Zisis, 2015'te Fenerbahçe'de oynamıştı.
- İlgili:
- Basketbol
- THY Avrupa Ligi
YORUM EKLE
Son THY Avrupa Ligi HaberleriTüm THY Avrupa Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller