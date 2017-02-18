Fenerbahçe, basketbolda kapalı gişe

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 23. haftasında 23 Şubat Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın biletleri tükendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "23 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak THY Avrupa Ligi 23. hafta maçı olan Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasının satışa çıkarılan tüm biletleri tükenmiştir." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe taraftarına karşılaşmaya gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür edildi.