Bitti! Olympiakos biletleri tükendi!

AJANSSPOR - Fenerbahçe Kulübü, Perşembe günü Euroleague'de Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı maçın biletlerinin tükendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ”23 Şubat Perşembe akşamı 20:45’te Ülker Sports Arena’da oynanacak Turkish Airlines Euroleague 23. hafta maçı olan Fenerbahçe-Olimpiakos karşılaşmasının, satışa çıkarılan tüm biletleri tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.” denildi.