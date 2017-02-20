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Bitti! Olympiakos biletleri tükendi!
20 Şubat 2017 , 13:50
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- THY Avrupa Ligi
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - Fenerbahçe Kulübü, Perşembe günü Euroleague'de Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı maçın biletlerinin tükendiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ”23 Şubat Perşembe akşamı 20:45’te Ülker Sports Arena’da oynanacak Turkish Airlines Euroleague 23. hafta maçı olan Fenerbahçe-Olimpiakos karşılaşmasının, satışa çıkarılan tüm biletleri tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.” denildi.
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