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Fenerbahçe - Olympiakos kapalı gişe!
20 Şubat 2017 , 17:14
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın THY Avrupa Ligi 23. haftasında 23 Şubat Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın biletleri tükendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "23 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Ülker Sports Arena’da oynanacak THY Avrupa Ligi 23. hafta maçı olan Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasının satışa çıkarılan tüm biletleri tükenmiştir." denildi.
Açıklamada, Fenerbahçe taraftarına karşılaşmaya gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür edildi.
Basketdergisi
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