Gaziantep'e İsrailli rakip!

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında yarın İsrail'in Ironi Nahariya takımını konuk edecek.

Gaziantep Basketbol-Ironi Nahariya maçı saat 19.00'da Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak. İlk maçta rakibine 21 sayı farkla 96-75 mağlup olan Gaziantep temsilcisi, rövanşta 22 sayılık farkı bularak turu geçmeye çalışacak.

Takımın genel menajeri Boray Dai, yaptığı açıklamada, hücum gücü yüksek bir ekip olduklarını söyledi.

Ritmi yakaladıklarında ne kadar etkili bir takım olduklarının daha önceki maçlarda ortaya çıktığını ifade eden Dai, "22 sayı ilk bakışta zor görünebilir ama bizim için imkansız değil. Taraftarımızın da desteğiyle turu geçecek kaliteye ve güce sahibiz. Yarın salonda seyircimizle çeyrek final coşkusunu yaşayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.