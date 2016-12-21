- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Büyükçekmece fark attı, 2'de 2 yaptı!
21 Aralık 2016 , 22:15
Prievidza: 75 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 101
Salon: Nike Arena
Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Erion Hoxhaj (Arnavutluk), Ernad Karovic (Bosna Hersek)
Prievidza: Maric 21, Batina 2, Dramicanin 8, Korner 4, Jones 20, Ihring 2, Miljanic 2, Jass 7, Huljak, Hupka, Milovanovic 9
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 7, Eldridge 14, Hayes 16, Caloiaro 11, Seawright 10, Burak Can Yıldızlı 9, Stipanovic 10, Tayfun Erülkü 5, Ceyhun Altay 15, Ramazan Tekin 4
1. Periyot: 17-25
Devre: 42-48
3. Periyot: 56-77
Beş faulle çıkan: 39.06 Milovanovic (Prievidza)
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Prievidza takımını 101-75 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 25-17 önde kapatırken, soyunma odasına da 48-42 üstün girdi.
İkinci yarıda sert savunmasıyla farkı daha da açan Demir İnşaat Büyükçekmece, üçüncü periyodunu 77-56 önde geçtiği müsabakadan 101-75 galip ayrıldı.
Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Prievidza ilk yenilgisini yaşadı.
Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Prievidza'dan Igor Maric olurken, Demir İnşaat Büyükçekmece adına Kenny Hayes 16 sayı üretti.
YORUM EKLE
Son Euro Cup HaberleriTüm Euro Cup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar