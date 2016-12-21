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Büyükçekmece fark attı, 2'de 2 yaptı!

Tarih21 Aralık 2016 , 22:15

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Büyükçekmece fark attı, 2'de 2 yaptı!

Prievidza: 75 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 101

Salon: Nike Arena 

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Erion Hoxhaj (Arnavutluk), Ernad Karovic (Bosna Hersek)

Prievidza: Maric 21, Batina 2, Dramicanin 8, Korner 4, Jones 20, Ihring 2, Miljanic 2, Jass 7, Huljak, Hupka, Milovanovic 9

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 7, Eldridge 14, Hayes 16, Caloiaro 11, Seawright 10, Burak Can Yıldızlı 9, Stipanovic 10, Tayfun Erülkü 5, Ceyhun Altay 15, Ramazan Tekin 4

1. Periyot: 17-25 

Devre: 42-48 

3. Periyot: 56-77 

Beş faulle çıkan: 39.06  Milovanovic (Prievidza) 

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Prievidza takımını 101-75 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 25-17 önde kapatırken, soyunma odasına da 48-42 üstün girdi. 

İkinci yarıda sert savunmasıyla farkı daha da açan Demir İnşaat Büyükçekmece, üçüncü periyodunu 77-56 önde geçtiği müsabakadan 101-75 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Prievidza ilk yenilgisini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Prievidza'dan Igor Maric olurken, Demir İnşaat Büyükçekmece adına Kenny Hayes 16 sayı üretti.

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