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Pınar Karşıyaka İsrail'de kaybetti
22 Aralık 2016 , 00:17
- İlgili:
- Basketbol
- Euro Cup
- P. Karşıyaka
Basketbolda, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki onuncu maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Rand Media'ya 78-69 yenildi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 23-18 geride kapatan Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 35-33 geride gitti.
İkinci yarıda hücumda biraz daha etkili olan İzmir ekibi, üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya indirdi: 55-54
Son periyotta rakibin farkı açmasına engel olamayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 78-69 kaybetti.
İzmir temsilcisi, bu sonuçla grupta 4. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi Rand Media 4. galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan DaJuan Summers olurken, Maccabi Rand Media adına Patrick Richard 21 sayı üretti.
- Maccabi Rand Media: 78 - Pınar Karşıyaka: 69
Salon: Maccabi House
Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Ognjen Jokic (Karadağ), Aleksandar Milojevic (Makedonya)
Maccabi Rand Media: Richard 21, Hanochi 8, Ben Chimol 6, Thomas 17, McCrea 16, Levi 3, Zalmanson 7, Kadir
Pınar Karşıyaka: Green, Brown 23, Ponitka 5, Owens 4, Summers 25, Petway 2, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 6
1. Periyot: 23-18
Devre: 35-33
3. Periyot: 55-54
- İlgili:
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- Euro Cup
- P. Karşıyaka
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